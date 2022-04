تطبيقات الكترونية تساعدك على توفير المال... تعرف عليها

كيري لايتون فنانة بريطانية وعازفة محترفة لموسيقى الجاز ومدربة في مجال الفنون المسرحية، وكانت تحظى بسيرة مهنية رائعة، لكنها مع قدوم وباء كورونا فقدت عملها فجأة بسبب تداعيات الحظر وإغلاق النوادي والأندية التي كانت تعزف وتعمل فيها.تقول الشابة البالغة من العمر 36 عاما "لقد فقدت دخلي بين عشية وضحاها، وتراكمت علي الديون، ووصل الأمر إلى أن أختار بين تدفئة المنزل أو تناول الطعام.. لقد كان وقتا عصيبا حقا".للمساعدة في تنظيم مصاريفها وإعادة مواردها المالية إلى المسار الصحيح، أخذت تستخدم مجموعة من التطبيقات لتنظيم شؤونها المالية، إذ يتتبع تطبيق خاص دخلها ومصاريفها وكل الأموال الواردة إليها، وتقول كيري إن هذه التطبيقات قد ساعدتها في صرف كل قرش في مكانه الصحيح، كما أنها تستخدم ميزات التوفير المتوفرة في "التطبيقات المصرفية" المعروفة باسم "المغلفات" (envelopes) لتوفير الأموال، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" (BBC) في تقرير لها مؤخرا.وتوضح كيري "أقوم تلقائيا بتعيين أمر لكل جنيه أكسبه، وأقسمها إلى مغلفات مختلفة.. إنه نظام المدرسة القديمة الذي اعتادت جداتنا استخدامه ولكن بطريقة عصرية، ولقد كان هذا تغييرا لقواعد اللعبة للحفاظ على مواردي المالية وتنظيمها بطريقة صحيحة".تراقب كيري كافة نفقاتها من خلال تطبيق متخصص في تنظيم النفقات وإدارتها يسمى "يو نيد أبدجت" (You Need a Budget)، كما يساعدها تطبيق آخر في سداد ديونها.وتوضح كيري: "لقد دفعت أكثر من 12 ألفا و500 جنيه إسترليني باستخدام هذه التطبيقات، وسأستمر في استخدامها أثناء إعادة بناء مدخراتي".وكيري ليست الوحيدة التي تستخدم تطبيقات إدارة الموارد المالية، فهناك ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون هذه التطبيقات لإدارة وتنظيم شؤونهم المالية، وبالذات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إذ ترتفع الأسعار كل يوم بشكل جنوني ويزداد التضخم في كل مكان في العالم.وتتوقع مؤسسة "ريزليوشن فاونديشن" (Resolution Foundation) أن دخل الأسرة في بريطانيا -على سبيل المثال- سينخفض بنحو 1000 جنيه إسترليني هذا العام بسبب التضخم.وتقول إن هذا سيكون أكبر انخفاض حقيقي في الدخل منذ منتصف السبعينيات، لذلك فليس من المستغرب أن تصبح تطبيقات التمويل الشخصي هي الأكثر شيوعا واستخداما في أنحاء مختلفة من العالم.نقدم في هذا التقرير أفضل 5 تطبيقات مالية قادرة على توفير آلاف الدولارات لكم، وستساعدكم على إدارة مواردكم ومصاريفكم بشكل أفضل بكثير من السابق.ديجيت (Digit) خيار ممتاز للمسرفين"ديجيت" تطبيق ادخار آلي يقوم بمراقبة وتحليل ما يدخل ويخرج من حسابك الجاري، وبعد دراسة كل ذلك يعمل على تنظيم وإدارة هذه العملية لينتقل إلى مرحلة التوفير، إذ يحدد المصاريف التي يمكن الاستغناء عنها من خلال خوارزمية خاصة تحدد بدقة ما يمكن توفيره بأمان من غير أن تؤثر على التزامات المستخدم المالية.ويعتبر هذا التطبيق خيارا جيدا للمسرفين في الإنفاق أو الذين لا يعرفون كيف يوفرون أموالهم أو إدارة نفقاتهم.بعد فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوما، يفرض "ديجيت" على المشتركين رسما مقداره 5 دولارات شهريا، ومقابل هذه الرسوم، ستحصل على ميزة الادخار التلقائي، بالإضافة إلى القدرة على استخدام التطبيق لسداد ديون بطاقة الائتمان وتحديد أهداف الادخار.كما يمكنك الحصول على مكافأة مدخرات سنوية بنسبة 0.1% يدفعها "ديجيت" كل 3 أشهر، وهي ميزة يمكن أن تساعد في تعويض بعض من رسوم الاشتراك.إذا قررت خوارزمية التطبيق أنه لا يمكنك توفير أي أموال في الوقت الحالي، فلن تسحب أي شيء من رصيدك بهدف التوفير، ولكنها ستنتظر حتى تتأكد من أنك في وضع أكثر أمانا للادخار.أما إذا تسبب التطبيق عن طريق الخطأ في عملية سحب على المكشوف فسوف يعيد التطبيق الأموال المسحوبة، ويمكنك في جميع الأحوال استخدام خاصية "منع السحب على المكشوف" التي يوفرها التطبيق.لإعادة الأموال إلى حسابك الجاري، سيستغرق الأمر من يوم إلى 3 أيام عمل، أما إذا كنت بحاجة إلى الأموال على الفور، فيمكنك دفع 99 سنتا لإعادة الأموال إلى حسابك الجاري في غضون 30 دقيقة، كما يوفر التطبيق الحماية المالية للمستخدمين بما يبلغ 250 ألف دولار.آبل ستور: 4.7 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه حوالي 263 ألف مستخدم.غوغل بلاي: +3 نجمة، وحمله أكثر من مليون مستخدم.تحميل التطبيق من آبل ستورتحميل التطبيق من غوغل بلايكابيتال (Qapital) والتوفير من دون عناءيهدف "كابيتال" إلى مساعدتك في توفير مبالغ صغيرة من المال دون عناء، ولكن مع بعض التغييرات: فهو يتيح للمستخدمين وضع قواعد الادخار التي يريدونها، مثلا هناك قاعدة تسمى "متعة المذنب" (guilty pleasure) وتحدد من خلالها المتع الصغيرة التي تمارسها، ولكنك لا ترغب بها حقا وقد تسبب الأذى لصحتك مثل تناول الوجبات السريعة المضرة بالصحة. سيسحب التطبيق جزءا صغيرا من المال المخصص لمصاريفك ووضعه في حساب مدخراتك في كل مرة تشتري فيها وجبة من هذه الوجبات.أما إذا كنت معتادا على التسوق وشراء أشياء لا تحتاجها حقا ويمكنك الاستغناء عنها، مثل كوب من قهوة اللاتيه تنفق عليه نحو 5 دولارات على سبيل المثال، فإن التطبيق يسحب 50 سنتا من الأموال المخصصة لمصاريفك الضرورية وينقله إلى حساب مدخراتك، وبإمكانك وضع ما شئت من قواعد تساعدك على التوفير، وضبط مصاريفك لتذهب إلى مكانها الصحيح بدلا من الإنفاق عبثا على أشياء لا تحتاجها حقا.وغالبا ما تتم الإشادة بالتطبيق لنهجه القائم على الأهداف المرئية الممكنة التحقيق، حيث يمكنك إرفاق صور بأهدافك بحيث تعمل بوابة التطبيق كلوحة رؤية رقمية لأموالك.لاستخدام التطبيق، لديك عدد من الخيارات: يمكنك ربط حساب جار موجود أو يمكنك التسجيل للحصول على بطاقة خصم "كابيتال" الخاصة، كما يمكنك استخدام التطبيق للاستثمار في محافظ مالية محددة لتحقيق أهداف طويلة المدى.يمنح التطبيق فترة مجانية مدتها 30 يوما، وبعد ذلك عليك دفع رسوم اشتراك تبلغ 3 دولارات شهريا لاستخدام التطبيق.التصنيف والتحميل وعدد المستخدمينآبل ستور: 4.7 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه أكثر من 36 ألف مستخدم.غوغل بلاي: +3 نجمات، وحمله أكثر من 500 ألف مستخدم.تحميل التطبيق من آبل ستورتحميل التطبيق من غوغل بلايمينت (Mint): كل شؤونك المالية في مكان واحدينظم "مينت" كافة حساباتك المالية ويراقبها، ويسمح لك بتتبع جميع أنشطتك المالية من جميع حساباتك بما في ذلك فواتيرك ومدخراتك وديونك وراتبك التقاعدي وبطاقتك البنكية.. كل ذلك في مكان واحد حيث يمكنك ربط جميع حساباتك المصرفية وحسابات بطاقات الائتمان المختلفة، بالإضافة إلى أي قروض واستثمارات قد تكون لديك.تطبيق مينت يسمح لك بتتبع أنشطتك المالية من جميع حساباتك بما في ذلك فواتيرك ومدخراتك وديونك وراتبك التقاعدي وبطاقتك البنكية (موقع مينت)باستخدام هذا التطبيق، يمكنك رؤية وضعك المالي كاملا مما يمنحك أفضل السبل لإدارته، كما يمكنك أيضا إعداد إشعارات خاصة حتى لا تفوتك فاتورة مطلقا، ومراقبة كافة اشتراكاتك والتزاماتك، ويمكنك من تلقي الإشعارات والتنبيهات في حالة زيادة تكلفة أي من اشتراكاتك أو مصاريفك المنتظمة. كما يمنحك القدرة على إنشاء ميزانيات مخصصة تمكنك من تتبع وتحسين الإنفاق العام لديك وتنظيم ديونك، وعلى عكس التطبيقات السابقة فهو تطبيق مجاني، ويجني أمواله من الشركاء الآخرين بدلا منك.التصنيف والتحميل وعدد المستخدمينآبل ستور: 4.8 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه أكثر من 732 ألف مستخدم.غوغل بلاي: +3 نجمات، وحمله أكثر من 10 ملايين مستخدم.تحميل التطبيق من آبل ستورتحميل التطبيق من غوغل بلايأنت بحاجة إلى ميزانية (You Need a Budget)الاسم يقول كل شيء، فهذا التطبيق عبارة عن واجهة ميزانية مفصلة بشكل لا يصدق، ولكنها سهلة الاستخدام، حيث يعمل التطبيق من خلال 4 قواعد بسيطة:امنح عملا لكل دولار.خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود.تعامل مع الأزمات وضربات الحياة.عش على دخل الشهر الماضي.تطبيق "أنت بحاجة إلى ميزانية" عبارة عن واجهة ميزانية مفصلة بشكل لا يصدق لكنها سهلة الاستخدام (موقع أنت بحاجة إلى ميزانية)ويهدف التطبيق بشكل أساسي إلى تغيير الطريقة التي تدير بها الأموال، وإنشاء موارد مالية خالية من دون معاناة كبيرة، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من معاملاتهم ومواردهم المالية ومصاريفهم ومدخراتهم بشكل سهل وسلس، فإذا كنت تتطلع إلى تغيير طريقة تعاملك مع المال أو اكتساب فهم أفضل لوضعك المالي، فإن هذا التطبيق سيحقق لك كل ذلك.التصنيف والتحميل وعدد المستخدمينآبل ستور: 4.8 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه أكثر من 38 ألف مستخدم.غوغل بلاي: 4.2 نجمات، وحمله أكثر من مليون مستخدم.تحميل التطبيق من آبل ستورتحميل التطبيق من غوغل بلايإنتويت كويك بوكس (Intuit Quick Books)يستخدم هذا التطبيق أكثر من 4.5 ملايين مستخدم في العالم كما ورد على موقعه الرسمي، وهو ممتاز لمن يديرون الأعمال الصغيرة، فإذا كنت تدير شركة ناشئة فإن هذا التطبيق يمكنك من إدارة كافة مصاريف وأموال الشركة، بالإضافة إلى أموالك ومصاريفك الشخصية الخاصة من دون أن يحدث تعارض بين الأمرين كما يحدث مع كثير من الناس الذين تتداخل مصاريفهم الشخصية مع مصاريف أعمالهم، ويؤدي بهم لاحقا إلى مشاكل مع الضرائب يضر بمصالحهم وأموالهم وبالذات إذا تم رفع دعاوى قضائية بحقهم.تطبيق إنتويت كويك بوكس يمكنك من إدارة كافة مصاريف وأموال شركتك الناشئة (موقع إنتويت كويك بوكس)يعد "إنتويت" تطبيقا رائدا في هذا المجال من خلال برنامج "كويك بوكس" الشهير، والذي يأتي بإصدارات مختلفة حسب جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول الذي تستخدمه، وكذلك طبيعة العمل الذي تديره، وهو يُعد حاليا الخيار الأبرز والأفضل لإدارة أعمالك بالكامل، بما في ذلك تتبع النفقات وإدارة العقود وكشوف رواتب الموظفين ومصروفات الأسرة الخاصة بك، وكل ذلك في تطبيق واحد.التصنيف والتحميل وعدد المستخدمينآبل ستور: 4.7 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه حوالي 128 ألف مستخدم.غوغل بلاي: 4.4 نجمات، وحمله أكثر من 500 ألف مستخدم.