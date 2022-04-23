من أبل.. إيموجي جديد لـ"رجل حامل" تثير الجدل!

أصدرت شركة آبل، 35 إيموجي جديد مثل "رجل حامل"، إضافة إلى رموز أخرى “محايدة جنسيا” ما أثار الجدل على تويتر واندلاع حملات ضد آبل واتهامها أنها تقوم بازدراء أصحاب الأوزان الكبيرة.



وبحسب ما ذكر موقع ndtv، أصدرت آبل هذه الخاصية الجديدة مع آخر تحديث لنظام التشغيل الذي تعمل به iOS 15.4. فيعد لأول مرة في يناير الماضي يشاهد العالم رمز تعبيري جديد "لرجل حامل" مع التحديث الاختياري الجديد من آبل.

آبل تثير الجدل بإصدار إيموجي جديد لـ "رجل حامل"

جدير بالذكر أن هذه الرموز التعبيرية الجديدة تأتي بعد أكثر من عامين من إصدار آبل "لأزواج من نفس الجنس" في عام 2019. ولقى هذا الإيموجي الجديد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص "تويتر"، واختلف معظم الناس إذا كانت آبل تقصد أن الرجال تحمل بالفعل مثل النساء أم أنهم يسيئون للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

A recent software update for Apple's iPhones includes a "pregnant man" emoji as well as a number of other gender neutral cartoons.



Pregnant Man?? pic.twitter.com/KkJ5eTXVuR — Charles Butler (@ctbutler) April 17, 2022

وعلى الرغم من أنه يوجد بعض المستخدمين يشعرون بالتميز بوجود هذه الرموز التعبيرية على هواتفهم الآيفون ويقدّرون الإبداع من جانب الشركة المتميزة، فعلى الجانب الآخر قام العديد من المستخدمين بإطلاق تغريدات على تويتر بأنهم يشعرون بالأسى من آبل وأنها شركة ليس لديها أخلاقيات لعدم احترامهم وتقبل طبيعة الأجسام البشرية.

وتتوفر هذه الميزة الجديدة فقط على هاتف iPhone 12‌‌ و 12 Mini و 12 Pro و 12 Pro Max و iPhone 13 و 13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max.