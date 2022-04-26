شاهده... ما هو أول فيديو تم تحميله على يوتيوب؟

قبل 17 عامًا قام شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يُدعى جاويد كريم بتحميل أول مقطع فيديو على YouTube ، ليبدأ خدمة أصبحت مركزًا للانتقال إلى بث الفيديو وإعطاء أي شخص لديه كاميرا وميزة جيدة فكرة عن فرصة لكسب لقمة العيش من المحتوى الخاص بهم.والفيديو الأول مقطع منخفض الدقة، ومدته 19 ثانية، المسمى Me at the zoo ، يعرض المؤسس المشارك لموقع YouTube كريم في حديقة حيوان سان دييجو، مشيرًا إلى أن الأفيال لديها جذوع طويلة بشكل ملحوظ.

وعندما قام بتسجيل وتحميل المقطع، كان كريم يعلم فكرة أن يوتيوب سيستمر ليصبح ظاهرة اليوم، ولا أن مقطع الفيديو الخاص به سيحصد مئات الملايين من المشاهدات في السنوات التي تلت ذلك حسبما نقل موقع Digitartlends.وبعد شهر من وصول فيديو كريم إلى الموقع في أبريل 2005، أطلق YouTube إصدارًا تجريبيًا عامًا للخدمة قبل الإطلاق الرسمي في نوفمبر من ذلك العام.وفي نفس الوقت تقريبًا غادر كريم موقع YouTube للدراسة للحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، لكنه تلقى أسهمًا تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات عندما استحوذت جوجل على YouTube مقابل 1.65 مليار دولار في عام 2006.وذهب كريم للمشاركة في تأسيس مشروع صندوق يسمى Youniversity Ventures (الآن YVentures)، مع Airbnb و Reddit من بين المستفيدين من الاستثمارات.ويقوم منشئ الفيديو الأول على YouTube أحيانًا بتعديل وصف المقطع للتعبير عن رأيه إذا قامت الشركة بإجراء تغيير على النظام الأساسي لا يعجبه.اعتبارًا من نيسان 2022، تمت مشاهدة مقطع الفيل أكثر من 228 مليون مرة وتلقى أكثر من 11 مليون تعليق، قال أحدهم مؤخرًا: "لنكن صادقين، سنعرض لأطفالنا هذا الفيديو يومًا ما."