شاهده... ما هو أول فيديو تم تحميله على يوتيوب؟

قبل 17 عامًا قام شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يُدعى جاويد كريم بتحميل أول مقطع فيديو على YouTube ، ليبدأ خدمة أصبحت مركزًا للانتقال إلى بث الفيديو وإعطاء أي شخص لديه كاميرا وميزة جيدة فكرة عن فرصة لكسب لقمة العيش من المحتوى الخاص بهم.والفيديو الأول مقطع منخفض الدقة، ومدته 19 ثانية، المسمى Me at the zoo ، يعرض المؤسس المشارك لموقع YouTube كريم في حديقة حيوان سان دييجو، مشيرًا إلى أن الأفيال لديها جذوع طويلة بشكل ملحوظ.