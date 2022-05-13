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تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:00
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كشفت شركة لاندر روفر عن سيارة Range Rover Sport الجديدة كليا التي حملت معها العديد من الميزات والتغيرات الملفتة.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل أكبر مقارنة بسيارات Range Rover Sport السابقة إذ جاءت بطول 4 أمتار و94 سنتيمترا، عرضها 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 299 سم.
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وتميزت هذه السيارة أيضا بعجلاتها العريضة الجديدة بمقاس 23 إنشا، وتصميم ومصابيحها الأمامية والخلفية الضيقة المجهزة بأحدث تقنيات LED، فضلا عن التصميم الخارجي الذي يتداخل فيه الفايبر مع العناصر المعدنية بصورة مميزة جدا.

وداخليا حصلت السيارة على قمرة جديدة كليا مبنية بهندسة EVA 2.0، وواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.1 بوصة، كما جهزت القمرة بـ 29 مكبر صوت باستطاعة كلية 1430 واطا، منها مكبرات مدمجة بمساند الرأس في المقاعد.

وزودت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة متطورة للتحكم بحركة الفرامل آليا في الحالات الطارئة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للتحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها لاند روفر بعدة فئات، فئة مجهزة بمحركات D250 بعزم 249حصانا، وفئة بمحركات D300 بعزم 300 حصان، وفئة بمحركات D350 بعزم 350 حصانا، وهناك نسخ بمحركات بنزين P360 بعزم 360 حصانا يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.9 ثانية، ومنها نسخ أكثر قوة بمحركات بعزم 530 حصانا قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.5 ثانية.
المصدر: روسيا اليوم
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