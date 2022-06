"سناب شات" يبدأ في اختبار فئة الاشتراك المدفوع

Advertisement

بدأ سناب شات، في اختبار فئة الاشتراك المدفوع والتي ستمنح المستخدمين الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، وفقًا لمتحدث باسم الشركة لموقع "The Verge"، والذي أكد أن الشركة تجري اختبارًا داخليًا مبكرًا لـ "Snapchat Plus"، وهي خدمة اشتراك جديدة لمستخدمي "Snapchat".أضاف: "نحن متحمسون لإمكانية مشاركة الميزات الحصرية والتجريبية والإصدارات السابقة مع المشتركين لدينا، ومعرفة المزيد حول أفضل طريقة لتقديم الخدمة".وبحسب الشركة، ستسمح الميزة، للمستخدمين تثبيت صديق واحد على أنه # 1 BFF وسيمنحهم إمكانية الوصول إلى بعض الرموز الحصرية كما سيحصل مستخدمو "Snapchat Plus" أيضًا على شارة على ملفهم الشخصي، وسيكون لديهم الوسائل لرؤية مواقع أصدقائهم على مدار الـ 24 ساعة الماضية إذا كان هؤلاء الأصدقاء يشاركون موقعهم مع المستخدم، كما سيروا عدد الأصدقاء الذين أعادوا مشاهدة قصصهم وبناءً على التفاصيل التي تم اكتشافها، ستكلف الخدمة المستخدمين 4.59 يورو (4.83 دولار) شهريًا أو 45.99 يورو (48.41 دولارًا) سنويًا.ويمكن أن تتغير هذه الميزات والأسعار بحلول الوقت الذي تكون فيه الميزة جاهزة للإطلاق إذا قررت سناب تقديم الخدمة، ونظرًا لأن الشبكات الاجتماعية والتطبيقات الأخرى تقدم أيضًا أو تعمل على مستويات مدفوعة خاصة بها، فلن يكون مفاجئًا إذا أصبح "Snapchat Plus" متاحًا، وظهر "Twitter Blue" لأول مرة فى الولايات المتحدة العام الماضى كخيار 3 دولارات للمستخدمين الذين يريدون ميزات إضافية مثل زر التراجع.وأكدت "Telegram" أيضًا أنها ستطلق فئة Premium في وقت ما من هذا الشهر لمنح عشاقها المتحمسين إمكانية الوصول إلى تحميلات أكبر، بالإضافة إلى المزيد من السرعة والموارد.