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تكنولوجيا وعلوم

مزايا مثيرة في نظام "آي أو إس 16" المقبل.. تعرّف اليها

Lebanon 24
24-06-2022 | 05:00
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يحمل نظام تشغيل "آي أو إس 16" القادم إلى أجهزة شركة "أبل" في جعبته العديد من المزايا المثيرة، ومنها الإعفاء من اختبار غير محبب للعديد من المستخدمين حول العالم.
 
وقد يساعد "آي أو إس 16" في تجنب اختبار "كابتشا"، الذي يقف بين المستخدم وبعض عمليات تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية، والذي يندرج تحت عنوان شهير هو "لإثبات أنك لست روبوتا"، وفقا موقع "ماك رومرز، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه. 
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وتعمل الميزة الجديد بتفعيل مستخدم "أبل" خاصية التحقق التلقائي، لتقوم المواقع التي تدعم هذا باستخدام النظام السحابي "آي كلاود" للتحقق من معرف "أبل" الخاصة بالمستخدم وجهازه الذي يستخدمه، وسيقدم "رمز مميز" لإثبات أنك جدير بالثقة و"لست روبوتا".
 
ومع الميزة الجديدة فى "آي أو إس 16"، لن يضطر مستخدميه إلى إدخال نص غامض، أو الضغط على صور إشارات المرور، لمجرد إظهار أنهم بشر.
 
وتتعهد شركة "أبل" بأنها لن تشارك مع هذه المواقع أى بيانات شخصية حساسة المرتبطة بحساب المستخدم، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، كما أنها لن تتبع الـ"آي بي" الخاص بالمستخدم.
 
ويقدم نظام تشغيل "آي أو إس 16" مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعى والتواصل، إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" تجربة جديدة.
 
ويوفر نظام تشغيل "أبل" الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور "آي كلاود"، إضافة إلى مزايا أفضل فيما يخص النص الحي والبحث العام المرئى.
 
ومن المتوقع الإعلان عن نظام تشغيل "آي أو إس 16" خلال فصل الخريف، في منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف "آيفون 14" الجديدة.
 
(اليوم السابع)
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