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تكنولوجيا وعلوم

الصين تختبر أول طائرة محلية تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين

Lebanon 24
17-09-2022 | 14:00
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تواصل الصين تطوير قدراتها المحلية في مجال الفضاء، خاصة في ما يتعلق بالمحركات التي تعمل بالوقود السائل التي بدأت تطوير نماذج منها يمكن استخدامها بصورة دائمة.
ويؤكد ذلك تطوير معهد شيان المتخصص في تقنيات الدفع الفضائي محركًا يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، لاستخدامه في أول طائرة تعمل بهذه التقنية يتم تطويرها محليا، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
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ونشرت الصحيفة صورة على "تويتر" للمحرك الصاروخي الذي تطوره للعمل على متن الطائرات.
 
وقالت الصحيفة إن الطائرة التي تم تزويدها بمحرك من هذا النوع أكملت أول اختباراتها، حسبما ذكر معهد شيان للفضاء.
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