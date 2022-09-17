الصين تختبر أول طائرة محلية تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين

تواصل الصين تطوير قدراتها المحلية في مجال الفضاء، خاصة في ما يتعلق بالمحركات التي تعمل بالوقود السائل التي بدأت تطوير نماذج منها يمكن استخدامها بصورة دائمة.

ويؤكد ذلك تطوير معهد شيان المتخصص في تقنيات الدفع الفضائي محركًا يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، لاستخدامه في أول طائرة تعمل بهذه التقنية يتم تطويرها محليا، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.

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ونشرت الصحيفة صورة على "تويتر" للمحرك الصاروخي الذي تطوره للعمل على متن الطائرات.

The #first aircraft solely developed by China and powered by a reusable liquid oxygen-kerosene engine recently completed its verification flight test, according to its developer Xi'an Aerospace Propulsion Institute on Tuesday. pic.twitter.com/VafpydYDZZ — People's Daily, China (@PDChina) September 14, 2022

وقالت الصحيفة إن الطائرة التي تم تزويدها بمحرك من هذا النوع أكملت أول اختباراتها، حسبما ذكر معهد شيان للفضاء.