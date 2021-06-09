"حزب الله" مرتاح لزيارة عون الفرنسية







تبدي اوساط مقربة من "حزب الله" ارتياحا لزيارة قائد قائد الجيش العماد جوزيف عون الى فرنسا، وترى ان التبعات الايجابية لهذه الزيارة ستكون اكبر من المتوقع.

وتشير الاوساط الى ان استعادة العلاقة بين فرنسا و"حزب الله" لحرارتها في الايام الماضية، والتي تظهّرت من خلال زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو للنائب حسن عز الدين في الجنوب ، قد تكون من احدى الانعكاسات الايجابية لزيارة عون الباريسية".