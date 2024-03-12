10 فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الإفطار.. تعرفوا عليها

تزخر المائدة الرمضانية بأصناف مختلفة من الأطعمة المعتمدة على العديد من الدهون، سواء المشبعة أو غير المشبعة، لإضفاء المذاق اللذيذ على الأطباق.



ويعد "زيت الزيتون البكر الممتاز" أحد أفضل أنواع الدهون الصحية، المُحبذ تناولها على الريق عقب صيام ساعات طويلة، نظراً لفوائده العديدة للجسم.

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ويمكن اعتماده على الفطور، إما من خلال إضافته على أطباق الحمص أو التبولة أو الفتوش أو السلطات أو صلصات الأطباق المختلفة.

إليك أبرز فوائد زيت الزيتون البكر على الريق للصائم، ولمرضى السكري، ومرضى القلب، ومرضى المفاصل، وغيرهم:

1- يقي من ارتفاع الكوليسترول الضار والجلطات.

2- يحافظ على وظائف القلب الطبيعية.

3- يحمي بطانة الأوعية الدموية من التلف.

4- ينظم مستويات السكر في الدم.

5- يمنع ارتفاع الدهون في الدم.

6- يقلل مقاومة الخلايا للأنسولين.

7- يحافظ على صحة العظام والمفاصل، لغناه بمضادات الأكسدة، ويفضل تناوله مع أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين "د".

8- يحارب البكتيريا الضارة بالجهاز الهضمي، مثل بكتيريا الملوية البوابية التي تسبب قرحة المعدة.

9- يعزز صحة الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك وعسر الهضم.

10- يعيد ترطيب ونضارة البشرة ويخلصها من الهالات السوداء تحت العينين.