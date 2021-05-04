صحة

خلال الصيام.. 4 مشروبات تقضي على جفاف الفمّ

Lebanon 24
04-05-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-819298-637557098902359525.jpg
Doc-P-819298-637557098902359525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الجارية خاصة خلال الصيام، يؤدي إلى جفاف الفم، حيث يقل إفراز اللعاب مما يسبب إزعاجا للبعض. ولكن هناك 4 مشروبات تقلل جفاف الفم في أثناء الصيام.

العصائر الطبيعية
تناول العصائر الطبيعية بين وجبتي الإفطار والسحور مثل الموز والفريز والعنب والجوافة، تساعد على إفراز اللعاب بصورة كبيرة وتقليل جفاف الفم أثناء الصيام.

العرقسوس
يعتبر العرقسوس المشروب الأساسي في رمضان عن الكثير في الوطن العربي لما له من فوائد في تقليل جفاف الفم، لأنه يحتوي بنسبة كبيرة على معدن البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن السوائل بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على ضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية.

الحليب
يعمل حمض اللبنيك المتواجد في الحليب على الحفاظ على ترطيب الفم أثناء الصيام، إذا تم تناوله خلال وجبة السحور، وفقا لموقع "الكونسلتو".

الماء
شرب 8 أكواب من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، يعمل على ترطيب الفم وحماية الجسم من الإصابة بالجفاف خلال ساعات الصيام.
المصدر: سبوتنيك

صحة

رمضانيات

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
03:44 | 2021-04-17
12:54 | 2021-05-03
07:30 | 2021-05-03
12:00 | 2021-05-02
07:00 | 2021-05-02
12:00 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website