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صحة
خلال الصيام.. 4 مشروبات تقضي على جفاف الفمّ
Lebanon 24
04-05-2021
|
09:00
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ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الجارية خاصة خلال الصيام، يؤدي إلى جفاف الفم، حيث يقل إفراز اللعاب مما يسبب إزعاجا للبعض. ولكن هناك 4 مشروبات تقلل جفاف الفم في أثناء الصيام.
العصائر الطبيعية
تناول العصائر الطبيعية بين وجبتي الإفطار والسحور مثل الموز والفريز والعنب والجوافة، تساعد على إفراز اللعاب بصورة كبيرة وتقليل جفاف الفم أثناء الصيام.
العرقسوس
يعتبر العرقسوس المشروب الأساسي في رمضان عن الكثير في الوطن العربي لما له من فوائد في تقليل جفاف الفم، لأنه يحتوي بنسبة كبيرة على معدن البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن السوائل بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على ضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية.
الحليب
يعمل حمض اللبنيك المتواجد في الحليب على الحفاظ على ترطيب الفم أثناء الصيام، إذا تم تناوله خلال وجبة السحور، وفقا لموقع "الكونسلتو".
الماء
شرب 8 أكواب من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، يعمل على ترطيب الفم وحماية الجسم من الإصابة بالجفاف خلال ساعات الصيام.
المصدر:
سبوتنيك
صحة
رمضانيات
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