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رياضة

الكرة الذهبية تؤكد علاقة بنزيما بعارضة أزياء أميركية (صور)

Lebanon 24
19-10-2022 | 10:48
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احتفت عارضة الأزياء الأميركية، جوردان أوزونا، بصديقها الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عقب نيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2022.
وحصد بنزيما البالغ 34 عاما الجائزة المرموقة، في الحفل الذي أقامته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، على مسرح شاتليه في باريس العاصمة الفرنسية، الاثنين الماضي.
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ونشرت أوزونا ثلاث صور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إحداها وهي إلى جانب بنزيما.
 
ففي الصورة الأولى ظهرت أوزونا وهي تمسك بذراع بنزيما، أما الثانية فكانت انعكاس صورتها على الكرة الذهبية، بينما الثالثة كانت يدي الثنائي وهما يرتديان أساور متطابقة.
وأكدت هذه الصور بما لا يدع مجالا للشك، الشائعات التي لاحقت الثنائي خلال الأشهر القليلة الماضية، حول وجود علاقة عاطفية بينهما.


وبعد تسلمه الجائزة، وإدلائه بتصريحات قصيرة لوسائل الإعلام والحضور، دعا نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا والدته وابنه ليشاركاه هذه اللحظة التاريخية، بينما انضمت إليه صديقته جوردان، على متن الطائرة في رحلة العودة إلى مدريد.
 


وحصد بنزيما جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح تاسع لاعب في النادي الملكي يفوز بالجائزة منذ عام 2000 وخامس لاعب فرنسي يفوز باللقب.
 
وقاد بنزيما ريال مدريد إلى التتويج بثلاثة ألقاب عن الموسم الماضي 2021-2022، وهي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا.
 
كما أتبع ذلك بحصد لقب كأس السوبر الأوروبي بالفوز على أينتراخت فرانكفورت الألماني، بالإضافة إلى تتويجه بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا.
المصدر: روسيا اليوم
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