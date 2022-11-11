تعرف على قائمة منتخب صربيا المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن دراغان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، عن قائمة منتخب بلاده المستدعاه لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وتضم القائمة 26 لاعبًا، بقيادة نجم فريق فولهام الإنجليزي، ميتروفيتش، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، دوشان فلاهوفيتش.
قائمة منتخب صربيا النهائية لكأس العالم 2022
حراس المرمى:
ماركو دميتروفيتش (إشبيلية)
بريدراج راجكوفيتش (ريال مايوركا)
فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو)
خط الدفاع:
ستيفان ميتروفيتش (خيتافي)
نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا)
ستراهينيا بافلوفيتش (سالزبورج)
ميلوس فيليكوفيتش (فردير بريمن)
فيليب ملادينوفيتش (ليجيا وارسو)
ستراهينيا إراكوفيتش (النجم الأحمر)
سردان بابيتش (ألميريا)
خط الوسط:
نيمانيا جوديل (إشبيلية)
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو)
ساسا لوكيتش (تورينو)
ماركو جروجيتش (بورتو)
فيليب كوستيتش (يوفنتوس)
أوروس راسيتش (سبورتينج براجا)
نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي)
إيفان إيليتش (هيلاس فيرونا)
أندريجا زيفكوفيتش (باوك سالونيكا)
داركو لازوفيتش (هيلاس فيرونا)
خط الهجوم
دوشان تاديتش (أياكس أمستردام)
ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)
دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)
فيليب ديوريتشيتش (سامبدوريا)
لوكا يوفيتش (فيورنتينا)
نيمانيا رادونيتش (تورينو)
المصدر: كورة 11