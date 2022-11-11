تعرف على قائمة منتخب صربيا المشاركة في كأس العالم 2022

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أعلن دراغان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، عن قائمة منتخب بلاده المستدعاه لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.وتضم القائمة 26 لاعبًا، بقيادة نجم فريق فولهام الإنجليزي، ميتروفيتش، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، دوشان فلاهوفيتش.