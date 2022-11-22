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رياضة

مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو عنه “بأثر فوري”

Lebanon 24
22-11-2022 | 13:15
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المهاجم كريستيانو رونالدو سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.
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وقال يونايتد في بيان "سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد فورا بالتراضي. يتوجه النادي بالشكر لرونالدو على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل". 
 
(سكاي نيوز عربية) 
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