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رياضة

على الطريقة اليابانية.. جمهور المغرب ينظف الملعب بعد مباراة كرواتيا

Lebanon 24
23-11-2022 | 11:58
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أظهر الجمهور المغربي جانباً رائعاً للغاية خلال مواجهة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، حيث قامت مجموعة من الجماهير بتنظيف أماكن جلوسهم خلال المباراة من المخلفات.
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وانتشر مقطع الفيديو للجماهير المغربية بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إشادة واسعة بما قاموا به وحرصهم على نظافة الملعب بعد نهاية المباراة.
 
وتأتي تلك المبادرة المغربية المميزة تقليداً لما تقوم به الجماهير اليابانية في كل مرة يظهر فيها منتخبهم في المنافسات العالمية، حيث يحرص الجمهور الياباني في كل مباراة يتواجد بها على تنظيف أماكنه بعد نهاية المباريات.
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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