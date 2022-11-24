Advertisement

رياضة

إمبولو يمنح سويسرا الفوز على بلده الأصلي الكاميرون (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1013874-638048958279612827.jpg
Doc-P-1013874-638048958279612827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق منتخب سويسرا فوزاً مستحقاً على الكاميرون (1-0) اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من كأس العالم 2022 في قطر.
 
وسجل بيريل إمبولو مهاجم سويسرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.
Advertisement
 
 
ورفض نجم نادي موناكو الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون، حيث بدت الصدمة على وجهه بعدما وضع الكرة في شباك أندريه أونانا.
 
 
والسبب الرئيسي في عدم احتفال إمبولو بهدفه في مرمى الكاميرون هو حقيقة أنه ولد في الكاميرون، قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا ثم سويسرا ويحصل على جنسيتها.
 
 
وانتزعت سويسرا ثلاث نقاط ثمينة من أنياب الأسود، بينما عرضت الكاميرون آمالها في التأهل للخطر قبل مباراتيها القادمتين ضد صربيا ثم البرازيل في الجولتين الثانية والثالثة.
 
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:48 | 2022-11-24
08:28 | 2022-11-24
08:00 | 2022-11-24
06:00 | 2022-11-24
05:54 | 2022-11-24
05:00 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website