إمبولو يمنح سويسرا الفوز على بلده الأصلي الكاميرون (فيديو)

حقق منتخب سويسرا فوزاً مستحقاً على الكاميرون (1-0) اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل بيريل إمبولو مهاجم سويسرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

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ورفض نجم نادي موناكو الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون، حيث بدت الصدمة على وجهه بعدما وضع الكرة في شباك أندريه أونانا.

والسبب الرئيسي في عدم احتفال إمبولو بهدفه في مرمى الكاميرون هو حقيقة أنه ولد في الكاميرون، قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا ثم سويسرا ويحصل على جنسيتها.

وانتزعت سويسرا ثلاث نقاط ثمينة من أنياب الأسود، بينما عرضت الكاميرون آمالها في التأهل للخطر قبل مباراتيها القادمتين ضد صربيا ثم البرازيل في الجولتين الثانية والثالثة.