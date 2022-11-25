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رياضة

شاهد خطاب مدرب السعودية الاسطوري الذي قلب مباراة الارجنتين!

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:00
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خطاب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، الذي حفز لاعبي الأخضر بين شوطي لقائهم مع الأرجنتين، وأدى لانتفاضتهم وتحقيق الفوز التاريخي على التانغو.
وفاز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى، لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
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وأنهى الأخضر الشوط الأول مع الأرجنتين متأخراً بهدف، وفي بداية الشوط الثاني انتفض رفاق سلمان الفرج، وتمكنوا من تسجيل هدفين عن طريق صالح الشهري (49) وسالم الدوسري (53)، ليحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على بطل أمريكا الجنوبية.


وألقى المدرب الفرنسي الملقب بـ"الثعلب" خطاباً نارياً قبل بداية لمباراة، ثم بث الحماس في نفوس لاعبيه في فترة بين الشوطين؛ إذ خاطبهم بلهجة قوية وطالبهم باللعب بتركيز عالٍ وتجاوز الخوف من مواجهة الأرجنتين وميسي.
وبعد خطاب رينارد صفق اللاعبون لمدربهم، وأسرعوا بالخروج إلى أرضية ملعب لوسيل، وعادوا بفوزٍ تاريخي وضعهم على الطريق الصحيح من أجل التأهل إلى الدور الثاني في المونديال.
كما وجّه قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج، خطاباً حماسياً للاعبين قبل لقاء الأرجنتين، وقال لهم قبل الخروج إلى الملعب: "في كأس العالم أنت تلعب من أجل بلدك، أتركوا النتيجة جانبا، وفكروا فقط في كيفية تقديم مباراة عظيمة من أجل الجماهير التي جاءت لمشاهدتنا".
 
وأضاف الفرج في حديثه مع اللاعبين: "في كأس العالم الجميع يلعب من أجل الشعار، والمطلوب منا تقديم كل شيء.. نحن نلعب ضد 11 لاعب، وليس أمام لاعب واحد أو اثنين".
 
وختم الفرج حديثه: "دور مدربنا انتهى الآن، سنلعب أمام أكثر من 80 ألف مشجع، نحن 11 لاعب نعرف ماذا نفعل في الملعب، وماذا نطبق وكيف نضغط ونهاجم وندافع، يجب أن نركز في كل تفاصيل المباراة".
 
المصدر: WIN WIN
 

رياضة

كأس العالم2022

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