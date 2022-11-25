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رياضة

هفوة كارثية لحارس البرتغال تُرعب رونالدو.. شاهد ردة فعله

Lebanon 24
25-11-2022 | 08:00
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حبس لاعبو منتخب البرتغال أنفاسهم بعد هفوة كبيرة ارتكبها حارس المرمى ديوغو كوستا خلال المباراة ضد غانا (3-2) مساء اليوم الخميس، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وشعر كريستيانو رونالدو وزملاؤه بالذعر، وهم يتابعون كيف يضع زميلهم ديوغو كوستا الكرة على الأرض في الوقت القاتل، ومن خلفه اللاعب الغاني إينياكي ويليامز، الذي خطف الكرة وكاد أن يقتنص هدف التعادل لبلاده، لو لا تدخل الدفاع البرتغالي في الوقت المناسب وإنقاذ الموقف.
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وأحرز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده في مرمى غانا، عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وذلك قبل استبداله في الدقيقة 88 من زمن اللقاء على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.
 
وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 8 له خلال نهائيات كأس العالم، وأصبح أول لاعب في التاريخ يسجل خمسة أهداف في نسخ مختلفة من المونديال (2006، 2010، 2014، 2018، 2022). 

المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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