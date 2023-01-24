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رياضة

كريستيانو رونالدو يخطط للاعتزال في السعودية

Lebanon 24
24-01-2023 | 05:00
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كشفت مصادر صحفية عن شعور البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بارتياح كبير خلال أيامه الأولى في صفوف النصر بالمملكة العربية السعودية.

وحسب (ESPN) فإن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاماً، يشعر بارتياح كبير في النصر السعودي، دفعه للإعراب عن رغبته في اعتزال كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وعدم خوض أي تجربة أخرى في مسيرته الاحترافية.
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ولا يستبعد النصر السعودي تمديد عقد رونالدو الذي يمتد لعامين ونصف، حال أراد النجم البرتغالي المخضرم مواصلة مسيرته لأعوام إضافية في السعودية.


وسبق لرونالدو الانضمام إلى صفوف النصر في صفقة تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار، حيث ينتهي عقده في المملكة العربية السعودية عام 2025، حينما يصل إلى سن الأربعين عاماً.

ولم ينجح رونالدو في تسجيل الأهداف خلال مواجهته الأولى مع النصر أمام الاتفاق، والتي انتهت لصالح "العالمي" بنتيجة 1-0، لكن أسطورة ريال مدريد السابق كشف عن ممارسات احترافية كبيرة خاصة على صعيد الالتزام بالتدريبات منذ وصوله إلى السعودية.


ولعب رونالدو في مسيرته الكبيرة للعديد من الأندية العملاقة أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد "مرتين"، إلى جانب يوفنتوس، وسط تتويجه بالعديد من الألقاب أبرزها الحصول على الكرة الذهبية في خمس مناسبات مختلفة. (win win)
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