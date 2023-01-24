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رياضة

هل يبيع ليفربول محمد صلاح؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 14:00
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول ينظر في مسألة بيع نجمه المصري محمد صلاح، بعد أشهر فقط من منحه عقدا مربحا لإبقائه في ملعب "أنفيلد" حتى عام 2025.

وزعم موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن مدرب ليفربول غير مقتنع تماما بأداء صلاح هذا الموسم، وأن النادي سينظر في إمكانية بيعه، مقابل ما لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني.
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ومن المرجح أن يكون باريس سان جيرمان مهتما باللاعب المصري، الذي سجل سبعة أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" في تقرير له: "حال بيع صلاح قبل الموسم المقبل، فإن كلوب سيحاول التعاقد مع الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا من يوفنتوس كبديل له، وهو اللاعب الذي تقدر قيمته بـ53 مليون جنيه إسترليني". (روسيا اليوم)
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