Advertisement

رياضة

بسبب إصابة قديمة.. قائد تشيلسي يخضع لعملية جراحية

Lebanon 24
22-12-2023 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1144052-638388382630890647.jpg
Doc-P-1144052-638388382630890647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ريس جيمس، قائد تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إنه خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية، تسبب له بعض المتاعب.

وغاب جيمس (24 عاما) مدافع منتخب إنكلترا عن سبع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وتعرض لمشكلة مماثلة خلال هزيمة تشيلسي 2-صفر أمام إيفرتون في الشهر الجاري.
Advertisement

وذكر جيمس عبر إنستغرام الليلة الماضية: "عالم كرة القدم يعرف أنني مصاب. لكن الإجراءات التي خضعت لها لحل المشكلة بأفضل صورة ممكنة استمرت فترة أطول قليلا هذه المرة".
 
وأضاف: "خضعت لعملية جراحية اليوم للتغلب على متاعب تسببها إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية. بدأ التعافي بدنيا ونفسيا". (سكاي نيوز عربية) 
 
غاب جيمس عن سبع مباريات في الدوري الإنجليزي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:37 | 2023-12-22
04:45 | 2023-12-22
01:35 | 2023-12-22
01:31 | 2023-12-22
01:00 | 2023-12-22
23:00 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24