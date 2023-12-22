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رياضة
بسبب إصابة قديمة.. قائد تشيلسي يخضع لعملية جراحية
Lebanon 24
22-12-2023
|
03:34
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قال ريس جيمس، قائد تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إنه خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية، تسبب له بعض المتاعب.
وغاب جيمس (24 عاما) مدافع منتخب إنكلترا عن سبع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وتعرض لمشكلة مماثلة خلال هزيمة تشيلسي 2-صفر أمام إيفرتون في الشهر الجاري.
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وذكر جيمس عبر إنستغرام الليلة الماضية: "عالم كرة القدم يعرف أنني مصاب. لكن الإجراءات التي خضعت لها لحل المشكلة بأفضل صورة ممكنة استمرت فترة أطول قليلا هذه المرة".
وأضاف: "خضعت لعملية جراحية اليوم للتغلب على متاعب تسببها إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية. بدأ التعافي بدنيا ونفسيا". (سكاي نيوز عربية)
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