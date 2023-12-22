بسبب إصابة قديمة.. قائد تشيلسي يخضع لعملية جراحية

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قال ريس جيمس، قائد تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إنه خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية، تسبب له بعض المتاعب.وغاب جيمس (24 عاما) مدافع منتخب إنكلترا عن سبع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وتعرض لمشكلة مماثلة خلال هزيمة تشيلسي 2-صفر أمام إيفرتون في الشهر الجاري.وذكر جيمس عبر إنستغرام الليلة الماضية: "عالم كرة القدم يعرف أنني مصاب. لكن الإجراءات التي خضعت لها لحل المشكلة بأفضل صورة ممكنة استمرت فترة أطول قليلا هذه المرة".