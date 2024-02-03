إيفرتون ينجو من الهزيمة على أرضه أمام توتنهام

أنقذ جاراد برانثويت إيفرتون من الخسارة أمام ضيفه توتنهام بتسجيله هدف التعادل لفريقه (2-2) في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليبتعد عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وسجل البرازيلي ريتشارليسون، لاعب إيفرتون السابق، هدفين في الشوط الأول (4 و41) وبدا أن توتنهام في طريقه للفوز، لكن برانثويت لعب كرة رأسية بعدما كانت كرات إيفرتون الثابتة مصدر خطورة على الفريق الضيف طوال المباراة.



كما سجل جاك هاريسون (30) لصالح إيفرتون بعدما أخفق توتنهام في حسم المباراة في الشوط الثاني.



ويحتل توتنهام المركز الرابع في الترتيب برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، بعدما أهدر فرصة التساوي مع مانشستر سيتي ثاني الترتيب في حين أصبح إيفرتون في المركز السابع عشر مؤقتاً برصيد 19 نقطة.(بي إن سبورتس)