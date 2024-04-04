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رياضة

إنريكي نام 3 أشهر داخل المدينة الرياضية لباريس.. وتقرير يكشف السبب!

Lebanon 24
04-04-2024 | 02:49
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نام المدرب الإسباني لويس إنريكي، داخل غرفة في مدينة باريس سان جيرمان الرياضية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى له مديرًا فنيًا للفريق الباريسي، بحسب ما أشارت اليه صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وتولى لويس إنريكي مهمة تدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي، خلفًا للمدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه. وحسب الصحيفة، فإن إنريكي اتخذ هذا القرار، رغبةً منه في التأقلم السريع على أجواء النادي، مشيرة إلى أن قرار المبيت في المدينة الرياضية لم يطبقه إنريكي على نفسه وحسب، بل طُبِّق أيضًا على الموظفين المساعدين للمدير الفني الإسباني.
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ونوهت الصحيفة الكتالونية بأن هذه الخطوة ساعدت في استيعاب إنريكي الأمور المحيطة به في تدريب باريس سان جيرمان، الأمر الذي انعكس إيجابًا على نتائج الفريق هذا الموسم.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، برصيد 62 نقطة من 27 مباراة (18 فوزًا، 8 تعادلات، خسارة واحدة)، مُتقدمًا بـ12 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه (ستاد بريست). (winwin)
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