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رياضة

الأنصار ينتزع الصدارة من النجمة!

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:49
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جدد الانصار الفوز على غريمه التقليدي النجمة 2 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة العاشرة ايابا من "مجموعة الصدارة" للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم، وانتزع منه الصدارة بفارق نقطتين.
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وهذا الفوز الثالث للانصار على النجمة في الدوري الحالي، والرابع هذا الموسم بعدما اخرجه من مسابقة الكأس وجرده من اللقب.
 
وفي مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية، فاز العهد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث على الراسينغ بيروت السادس 5 - 1 (الشوط الاول 3 - 0).
 
 
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