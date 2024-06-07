تشلسي يعلن تعاقده مع توسين أدارابيويو

وعبّر أدارابيويو، القادم من فريق فولهام، عن سعادته بالانضمام إلى فريق تشلسي قائلاً: " تشلسي نادٍ ضخم. لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ستامفورد بريدج وخضت أول مباراة احترافية هنا. أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى مساعدة النادي في الاتجاه الذي نريده". (بي ان سبورت)

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أعلن نادي تشلسي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب توسين أدارابيويو لمدة 4 مواسم.