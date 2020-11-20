رياضة

رغم نتيجتهما الايجابية: "قرار عاجل" بشأن صلاح والنني.. والوجهة لندن

Lebanon 24
20-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-767679-637414547504627920.jpg
Doc-P-767679-637414547504627920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الخميس، أنه جرى التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنكليزيين بشأن النجمين محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم الاتفاق على سفرهما إلى لندن.

 

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" أنه "تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنكلترا اليوم الجمعة من مطار الغردقة إلى لندن على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

 

وذكر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا.

 

 وأضاف "تم التواصل من خلال عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري، محمد فضل، وطبيب المنتخب الوطني، محمد أبو العلا"، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما إيجابية.

 

والأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا المستجد.

 

كما أعلن، الجمعة الماضية، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفيات أمم أفريقيا.

 

كذلك أعلن، الاثنين، إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، حسب بيان رسمي.

 

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2020-11-20
23:00 | 2020-11-19
21:00 | 2020-11-19
18:00 | 2020-11-19
15:00 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website