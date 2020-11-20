رغم نتيجتهما الايجابية: "قرار عاجل" بشأن صلاح والنني.. والوجهة لندن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الخميس، أنه جرى التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنكليزيين بشأن النجمين محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم الاتفاق على سفرهما إلى لندن.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" أنه "تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنكلترا اليوم الجمعة من مطار الغردقة إلى لندن على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وذكر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا.

وأضاف "تم التواصل من خلال عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري، محمد فضل، وطبيب المنتخب الوطني، محمد أبو العلا"، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما إيجابية.

والأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن، الجمعة الماضية، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفيات أمم أفريقيا.

كذلك أعلن، الاثنين، إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، حسب بيان رسمي.