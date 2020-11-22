رياضة

تيم يطيح بدجوكوفيتش ويواجه مدفيديف في نهائي بطولة الأساتذة الختامية للتنس!

Lebanon 24
22-11-2020 | 23:00
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تمكّن النمساوي دومينيك تيم من بلوغ المباراة النهائية لبطولة الأساتذة الختامية للتنس بعد تغلبه، أمس السبت، على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن تيم المصنف الثالث عالمياً والبالغ 27 عاماً من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-5 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و54 دقيقة.
 
وهذا الفوز يحمل الرقم 300 بعدد الانتصارات التي حققها تيم خلال مسيرته الاحترافية.
 
وسيواجه تيم في المباراة النهائية، الروسي دانييل ميدفيديف الذي تمكّن من إقصاء الإسباني رافاييل نادال في مباراة نصف النهائي الثانية بواقع 3-6 و7-6 و6-3. 
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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