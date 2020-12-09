رياضة

حكم مباراة "سان جيرمان" و"باشاك شهير" يخرج عن صمته: "لست عنصرياً"!

Lebanon 24
09-12-2020 | 18:00
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خرج الحكم الرابع في مباراة "باريس سان جيرمان" و"إسطنبول باشاك شهير" التركي، سيباستيان كولتسيسكو، عن صمته بعدما تسبّب بتوقّف المباراة نتيجة اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية ضدّ مساعد مدرّب الفريق التركي. 
 
ونقل موقع "Sports.ru" عن الحكم الروماني كولتسيسكو توضيحه أنّ "نيغرو (Negru) تعني أسود باللغة الرومانية"، وأضاف: "لست عنصرياً".

وتوقفت مباراة "سان جيرمان" وضيفه "باشاك شهير" التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما رفض لاعبو الفريق الضيف استكمال اللقاء وغادروا ملعب "حديقة الأمراء" عند الدقيقة 16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الفريق التركي، بيير ويبو.
 
وفي غضون ذلك، تعهّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإجراء تحقيق شامل في الواقعة، وقال إنّ "العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما لا مكان لهما في كرة القدم".

وأعلن "اليويفا" عن إعادة المباراة بعد تغيير الحكم الرابع، وقال في بيان: "بعد الحادث الذي تضمن الحكم الرابع، أوقفت المباراة موقتاً، وبعد مشاورات مع كلا الفريقين تم الاتفاق على إعادة المباراة مع حكم رابع مختلف". 
 
المصدر: روسيا اليوم
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