محرز ورفاقه يقسون على "أرسنال" في "رابطة المحترفين" الإنكليزية! (فيديو)



حقّق فريق "مانشستر سيتي" فوزاً ساحقاً على نادي "أرسنال" بنتيجة 4-1 في عقر دار الأخير ليبلغ فريق النجم الجزائري رياض محرز ورفاقه الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم.

وفي المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، على أرضية "ستاد الإمارات"، افتتح المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس التسجيل للـ"سيتي" بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية، وردّ المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف التعادل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.



ووضع الجزائري رياض محرز الضيوف في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 55 بتسديدة من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، أخطأ حارس المرمى الآيسلندي رونارسون في التعامل معها.

وأضاف "مانشستر سيتي" هدفين آخرين عبر كل من لاعب خط الوسط الإنكليزي فيل فودين والمدافع الفرنسي إيمريك لابورت في الدقيقتين 59 و73 من زمن اللقاء.