رياضة

الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2021 | 12:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتزع نادي "ليفربول" فوزاً ثميناً من أرض مضيفه "وست هام يونايتد" بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليترقي إلى المركز الثالث على جدول ترتيب "البريميرليغ". 

وتألق نجم "الريدز" المصري محمد صلاح بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 57 و68، قبل أن يضيف زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.
 
وقبل 3 دقائق من نهائية الوقت الأصلي للمباراة أحرز كريغ داوسون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.
 
وبهذا الفوز، رفع "ليفربول" رصيده إلى 40 نقطة ليصعد للمركز الثالث مستفيداً من خسارة "ليستر سيتي" صاحب المركز الرابع بـ39 نقطة أمام "ليدز يونايتد" 3-1، ومقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة عن الوصيف "مانشستر يونايتد"، و4 نقاط عن المتصدر "مانشستر سيتي" صاحب الـ44 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-02-01
12:47 | 2021-02-01
09:00 | 2021-02-01
23:00 | 2021-01-31
21:30 | 2021-01-31
21:00 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website