الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)

انتزع نادي "ليفربول" فوزاً ثميناً من أرض مضيفه "وست هام يونايتد" بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليترقي إلى المركز الثالث على جدول ترتيب "البريميرليغ".
وتألق نجم "الريدز" المصري محمد صلاح بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 57 و68، قبل أن يضيف زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.
وقبل 3 دقائق من نهائية الوقت الأصلي للمباراة أحرز كريغ داوسون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.
وبهذا الفوز، رفع "ليفربول" رصيده إلى 40 نقطة ليصعد للمركز الثالث مستفيداً من خسارة "ليستر سيتي" صاحب المركز الرابع بـ39 نقطة أمام "ليدز يونايتد" 3-1، ومقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة عن الوصيف "مانشستر يونايتد"، و4 نقاط عن المتصدر "مانشستر سيتي" صاحب الـ44 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.