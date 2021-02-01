الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)

انتزع نادي "ليفربول" فوزاً ثميناً من أرض مضيفه "وست هام يونايتد" بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليترقي إلى المركز الثالث على جدول ترتيب "البريميرليغ".وتألق نجم "الريدز" المصري محمد صلاح بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 57 و68، قبل أن يضيف زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.