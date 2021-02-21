رياضة

مدرب غلطة سراي يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة فريقه بشأن المصري مصطفى محمد

Lebanon 24
21-02-2021 | 23:00
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طالب مدرب غلطة سراي، متصدر الدوري التركي لكرة القدم، من إدارة فريقه، بتفعيل بند شراء مهاجم الفريق، الدولي المصري مصطفى محمد، في أقرب وقت، ليزداد تركيز اللاعب خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "sozcu" التركية، أن "المدرب تريم طلب أيضا من إدارة غلطة سراي، تفعيل بند شراء مصطفى فتحي، وزميله النيجيري هنري أونيكورو بنهاية الموسم الحالي".
وأوضح تريم، خلال تصريحاته للصحيفة التركية: "يجب على مصطفى محمد، وهنري أونيكورو، أن يشعرا بالانتماء لغلطة سراي، ويركزا فقط في الملعب، وعقولنا يجب أن تكون مرتاحة"، مطالبا إدارة غلطة سراي، برصد مبلغ في ميزانية الفريق للموسم الجديد، من أجل شراء مصطفى محمد، وهنري أونيكورو بشكل نهائي.

وانضم مصطفى محمد، لغلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك المصري، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية النادي التركي في التعاقد معه لمدة 4 سنوات بشكل نهائي، وتألق اللاعب المصري بشكل لافت منذ انضمامه لغلطة سراي، حيث أحرز 4 أهداف في أول 5 مباريات له مع فريقه الجديد، وساعده في تصدر الدوري التركي.
المصدر: سبوتنيك
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