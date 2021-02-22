رياضة

جورجينا تتخطى حدود الجرأة بآخر صورة لها!

Lebanon 24
22-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-796173-637495782928174549.jpg
Doc-P-796173-637495782928174549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغز، غلاف مجلة "InStyle" بنسختها الإسبانية، وتحدثت في مقابلة حول العديد من المواضيع منها مسيرتها وعلاقتها بصديقها النجم كريستيانو رونالدو.

وظهرت جورجينا في جلسة التصوير بصورة عارية، حيث استعانت بحقيبة كبيرة من دار "غوتشي" العالمية.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية الصورة عبر صفحتها في موقع "إنستغرام" معلقة عليها بعبارة "انتهز الفرصة"، وحظيت بإعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون 7 ساعات، ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.

وأشارت جورجينا في المقابل إلى أنها "مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال حياتها. وأن الله عوضها بعائلة جميلة وحبيب مثابر وناجح" كما تكلمت عن تواضع عائلة النجم البرتغالي كريستيانو، هداف يوفنتوس، وكم هم لطفاء معها.
المصدر: وكالات
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-02-21
21:00 | 2021-02-21
18:00 | 2021-02-21
16:56 | 2021-02-21
15:00 | 2021-02-21
12:00 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website