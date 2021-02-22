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رياضة
جورجينا تتخطى حدود الجرأة بآخر صورة لها!
Lebanon 24
22-02-2021
|
09:00
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تصدرت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغز، غلاف مجلة "InStyle" بنسختها الإسبانية، وتحدثت في مقابلة حول العديد من المواضيع منها مسيرتها وعلاقتها بصديقها النجم كريستيانو رونالدو.
وظهرت جورجينا في جلسة التصوير بصورة عارية، حيث استعانت بحقيبة كبيرة من دار "غوتشي" العالمية.
ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية الصورة عبر صفحتها في موقع "إنستغرام" معلقة عليها بعبارة "انتهز الفرصة"، وحظيت بإعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون 7 ساعات، ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.
وأشارت جورجينا في المقابل إلى أنها "مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال حياتها. وأن الله عوضها بعائلة جميلة وحبيب مثابر وناجح" كما تكلمت عن تواضع عائلة النجم البرتغالي كريستيانو، هداف يوفنتوس، وكم هم لطفاء معها.
المصدر:
وكالات
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