فيديو محمد صلاح بعد مباراة كينيا "يشعل" مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعل

قام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي بموقف نبيل عقب مباراة منتخبي مصر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاء التعادل ليمنح مصر بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية في الوقت، الذي ودعت فيه كينيا كل آمالها في التأهل إلى البطولة الأبرز في القارة السمراء.

واتجه محمد صلاح عقب المباراة إلى غرفة ملابس منتخب كينيا ليواسيهم عقب فشلهم في التأهل إلى أمم إفريقيا وتمنى لهم حظًا سعيدًا في المرة القادمة، في الوقت الذي تمنى لاعبو المنتخب الكيني وجهازه الفني النجاح له ولمنتخب مصر.

واجتاح الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صفحة "فريدنز أوف فوتبول" على "تويتر" الفيديو من داخل غرفة ملابس المنتخب الكيني، مصحوبا بتعليق: "تصرف راق من محمد صلاح بالذهاب إلى غرفة ملابس منتخب كينيا وتهنئتهم على أدائهم في المباراة".

🎥| WATCH



🇰🇪🇪🇬 Class act from Mo Salah to come into the Harambee Stars dressing room and congratulate them for an impressive game.The red card really killed the impetus Harambee Stars had started to build in the second half. #FFP #HarambeeStars

— Friends of Football (@friendsofutball) March 25, 2021

أداء باهت لمنتخب مصر

وقدم منتخب مصر أداء باهتا أمام مضيفه الكيني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، أمس الخميس، لكنها ضمنت تأهل "الفراعنة" إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتقدم المصريون بعد أقل من دقيقتين بهدف مباغت من نجم الأهلي محمد مجدي (أفشة) الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، فيما تعادل لأصحاب الأرض عبد الله حسن في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية من مدى قريب.

وفي ظهوره الأول بقميص "الفراعنة" منذ صيف 2019، لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي الأداء المنتظر منه، وبعد مساهمته في هدف منتخب بلاده لعب بأقل مجهود فيما بدا أن أرضية الملعب لم تساعده وزملاءه.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي حقق إنجازا تاريخيا وتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة.