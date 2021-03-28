"فورمولا 1".. فيرستابن أوّل المنطلقين في جائزة البحرين الكبرى

سيكون الهولندي، ماكس فيرستابن، سائق فريق "ريد بول" أوّل المنطلقين في جائزة البحرين الكبرى، أولى جولات موسم 2021 لبطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1"، والتي تستضيفها، اليوم الأحد، حلبة الصخير في مملكة البحرين.

وحقّق فيرستابن زمناً قدره دقيقة و28 ثانية و997 جزءاً من الثانية متفوقاً على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" الذي سينطلق ثانياً اليوم، فيما حلّ زميله في "مرسيدس" الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حلّ ثالثاً.

وسينطلق سائق "فيراري" شارل لوكلير من موناكو رابعاً متقدماً على الفرنسي بيار غاسلي سائق "ألفا توري".

وسيكون الموسم الحالي أطول مواسم "الفورمولا 1" في التاريخ حيث سيشهد 23 سباقاً من بينهما سباق سيقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في شوارع مدينة جدة.

He's been unstoppable so far on our opening race weekend of 2021 👏



And @Max33Verstappen was too quick for the rest in Saturday's race for pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/846mv6KBDQ — Formula 1 (@F1) March 27, 2021