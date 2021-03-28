رياضة

"فورمولا 1".. فيرستابن أوّل المنطلقين في جائزة البحرين الكبرى

Lebanon 24
28-03-2021 | 09:00
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سيكون الهولندي، ماكس فيرستابن، سائق فريق "ريد بول" أوّل المنطلقين في جائزة البحرين الكبرى، أولى جولات موسم 2021 لبطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1"، والتي تستضيفها، اليوم الأحد، حلبة الصخير في مملكة البحرين. 
 
وحقّق فيرستابن زمناً قدره دقيقة و28 ثانية و997 جزءاً من الثانية متفوقاً على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" الذي سينطلق ثانياً اليوم، فيما حلّ زميله في "مرسيدس" الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حلّ ثالثاً.
 
وسينطلق سائق "فيراري" شارل لوكلير من موناكو رابعاً متقدماً على الفرنسي بيار غاسلي سائق "ألفا توري". 
 
وسيكون الموسم الحالي أطول مواسم "الفورمولا 1" في التاريخ حيث سيشهد 23 سباقاً من بينهما سباق سيقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في شوارع مدينة جدة. 
 
 
 
 
 
 
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