روسيا تتوّج ببطولة العالم في الرقص الفني على الجليد

توّج الثنائي الروسي فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف بذهبية مسابقة الرقص الفني على الجليد، في بطولة العالم للتزحلق التي تستضيفها العاصمة السويدية ستوكهولم.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "rsport.ria.ru"، فقد أحرز الثنائي الروسي المركز الأول بعد جمعهما 221.17 نقطة في مجموع البرنامجين القصير (88.15 نقطة) والحر (133.02 نقطة).

وجاء الثنائي الأميركي ميديسون هابيل وزاكاري دونوهيو في المركز الثاني برصيد 214.71 نقطة، فيما حصل الثنائي الكندي بايبر غيليس وبول بواري على برونزية المسابقة برصيد 214.35 نقطة.