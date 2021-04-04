رياضة

مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)

Lebanon 24
04-04-2021 | 12:00
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تعرضت السائقة كلوديا هورتغن، لحادث مروع خلال حصة التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تستضيفه مدينة العلا في صحراء السعودية.

وفقدت هورتغن، صاحبة الـ49 عاما، السيطرة على سيارتها عندما كانت قريبة من إنهاء طلعتها، لتنزلق السيارة وتغرز عجلاتها في الرمال قبل أن تنقلب أربع مرات.


ونشر الحساب الرسمي لـ"إكستريم إي"، عبر "تويتر"، فيديو للحظة انقلاب سيارة هورتغن، وعلق قائلا: "السائقة كلوديا هورتغن تتعرض لحادث هائل، وهي بخير".

 

MASSIVE crash for Claudia Hurtgen

She's ok! @Niobium_Nb here with the strong chassis! 🙏@abtmotorsport#ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/83ntVm6I7D



يذكر أن سباق "إكستريم إي العلا"، انطلق صباح أمس السبت، وهو أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

المصدر: روسيا اليوم
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