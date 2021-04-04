مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)

تعرضت السائقة كلوديا هورتغن، لحادث مروع خلال حصة التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تستضيفه مدينة العلا في صحراء السعودية.
وفقدت هورتغن، صاحبة الـ49 عاما، السيطرة على سيارتها عندما كانت قريبة من إنهاء طلعتها، لتنزلق السيارة وتغرز عجلاتها في الرمال قبل أن تنقلب أربع مرات.
MASSIVE crash for Claudia Hurtgen
She's ok! @Niobium_Nb here with the strong chassis! 🙏@abtmotorsport#ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/83ntVm6I7D
— Extreme E (@ExtremeELive) April 3, 2021