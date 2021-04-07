رياضة

"هدف قاتل" يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على دورتموند

Lebanon 24
07-04-2021 | 09:00
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أحرز فيل فودين هدفا في الدقيقة الأخيرة ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أدرك ماركو رويس التعادل للضيف الألماني قرب النهاية.

 

وتقدم سيتي بعد 19 دقيقة من البداية إثر هجمة مرتدة أنهاها البلجيكي كيفن دي بروين بعدما فقد إيمري تشان لاعب وسط ليفربول السابق الكرة بالقرب من منتصف الملعب.

 

وحصل بعدها فريق المدرب بيب جوارديولا على ركلة الجزاء لكن ألغاها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد عرقلة تشان لرودري، ليكتسب دورتموند بعض الحيوية الهجومية إثر هذا القرار.

 

وكان الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان في قلب الأحداث مرة اخرى عندما تردد إيدرسون حارس سيتي في إبعاد الكرة ليسددها جودي بيلينجهام لاعب دورتموند في الشباك، لكن الحكم ألغى هدف اللاعب البالغ عمره 17 عاما بداعي وجود مخالفة ضد الحارس البرازيلي.

 

وتصدى إيدرسون بقدمه لمحاولة من إرلينج هالاند في بداية الشوط الثاني، حيث واصل الضيوف إزعاج سيتي.

 

وسنحت عدة فرص لسيتي لتسجيل المزيد من الأهداف ودفع ثمن افتقار لاعبيه غير المعهود للدقة أمام المرمى، عندما أدرك دورتموند التعادل قبل النهاية بست دقائق.

 

وأرسل هالاند تمريرة بينية رائعة إلى رويس الذي أودع الكرة في الشباك من مدى قريب.

 

لكن بعدها فودين، الذي أهدر فرصتين في الشوط الثاني، نجح في تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من إيلكاي جندوجان.

المصدر: سكاي نيوز
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