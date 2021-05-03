رياضة

هل يشارك مبابي أمام مانشستر سيتي؟

Lebanon 24
03-05-2021 | 16:00
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ضم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى قائمة الفريق الذي سيسافر إلى مانشستر لمواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.

وغاب مبابي عن مباراة الفريق التي فاز فيها على لنس 2 - 1 السبت في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على استاد "بارك دو برنس" يوم الأربعاء الماضي.

وقال بوكيتينو بعد مباراة الفريق أمام لنس إنه يأمل في أن يستطيع مبابي السفر مع الفريق إلى مانشستر ليساعد الفريق في قلب النتيجة النهائية لهذه المواجهة لصالحه بعد التأخر 1 - 2 على ملعبه ذهابا.

وقال بوكيتينو للصحافيين: إنني متفائل بالنسبة لكيليان. نقيم حالته يوميا. أعتقد أنه سيستطيع المشاركة.
المصدر: العربية
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