حصلت لاعبة التنس الفرنسية، سارا تشاكارفيتش، على 2 يورو فقط، لقاء مشاركتها في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في عاصمة التشيك براغ.



وشاركت اللاعبة الفرنسية المصنفة 410 عالميا، قصة غير عادية بعد خسارتها في الجولة الأولى من التصفيات، إذ استحقت اللاعبة البالغة 24 عاما، جائزة 45 يورو، ولكن جرى تقليصها بشدة بسبب الضرائب ورسوم الاشتراك، لتنال اللاعبة في النهاية 2.25 يورو فقط .



وتفاخرت شكارفيتش بجائزتها المالية هذه لمشاركتها في الجولة الأولى من تصفيات بطولة الاتحاد الدولي للتنس في براغ، بنشرها صورة لجائزتها (2 يورو) عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، وعلقت مازحة:" هذا ما تحصل عليه عندما تخسر أمام المصنفة 291 عالميا، لم يعطوني حتى 25 سنتا... شكرا للاتحاد الدولي للتنس على القهوة المجانية!".وأعادت نشر الصورة عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليها: "أريد فقط أن أشكر الاتحاد الدولي للتنس، أتمنى لو أنني كنت أمزح".

Just wanted to thank @ITFTennis @ITFprocircuit



I wish I was joking pic.twitter.com/VLL2EaYPf0