هنأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، نجم "الريدز" الدولي المصري محمد صلاح بتتويجه بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021 أمس الخميس.



وقال كلوب في فيديو نشره الحساب الرسمي لموقع جائزة لوريوس: "صلاح يستحق الجائزة بكل تأكيد، هنيئا لك يا مو أنت تستحق الكثير من الجوائز، إنها جائزة كبرى لك".



وأضاف المدرب الألماني البالغ 53 عاما: "حينما تتحدث عن محمد صلاح فأنت تفكر أولا وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز، هداف عظيم ولاعب رائع من الناحية التكتيكية".وتابع كلوب: "إذا قلت لكم إن صلاح شخص أفضل من كونه لاعبا فسيكون لديكم القدرة على التخيل أي نوع من الأشخاص هو".واختتم قائلا: "بالتأكيد أن صلاح يعلم جيدا أنه بدون وجود أشخاص آخرين في الرياضة فإنه لا يمكنه الفوز بجوائز فردية في الساحرة المستديرة، ولكن في هذه الحالة فهي جائزتك وحدك فأنت فعلا ملهم للكثيرين، هنيئا لك مرة أخرى وجائزة مستحقة".

"If I tell you that he's an even better person than he is a player, then you might be able to imagine what kind of guy he is" 👑



The boss congratulates @MoSalah on his #Laureus21 Sporting Inspiration award 👏👏👏