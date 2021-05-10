رياضة

"ريال مدريد" يهدر فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2021 | 14:00
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أهدر نادي "ريال مدريد" فرصة ذهبية لتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه "إشبيلية" في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من "الليغا".

وافتتح "إشبيلية" باب التسجيل عن طريق البرازيلي فيرناندو ريغيس في الدقيقة الـ22، وعادل لأصحاب الأرض ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ67.


وفي الدقيقة الـ78 عاد إشبيلية للتقدم في النتيجة عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل "الريال" هدف التعادل بمساعدة النيران الصديقة، عن طريق مدافع "إشبيلية" البرازيلي دييغو كارلوس الذي حول تسديدة الألماني توني كروس بالخطأ إلى شباك فريقه.

وكان "الريال" بحاجة للفوز على أرضه لينقض على صدارة ترتيب فرق الدوري قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، ويستغل تعادل جاره "أتلتيكو" المتصدر (77 نقطة) سلبيا مع غريمه "برشلونة" الثالث (75 نقطة) يوم السبت، ولكنه فشل في المهمة.

وبهذا التعادل، رفع "ريال مدريد" رصيده إلى 75 نقطة واستعاد المركز الثاني من "برشلونة"، حيث يتفوق النادي الملكي على غريمه الكتالوني بالمواجهات المباشرة.

في المقابل، رفع "إشبيلية" رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

 

HIGHLIGHTS | @realmadriden and @SevillaFC_ENG share the points in epic title clash. 🔥


🎬 #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/7QrzNZOGw8

 

المصدر: أ ف ب
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