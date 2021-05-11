رياضة

الأشعة السينية تظهر جمجمة ملاكم بعد نزال على حزام بطل العالم! (فيديو وصور)

Lebanon 24
11-05-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-821613-637563154898325766.jpg
Doc-P-821613-637563154898325766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرض البريطاني بيلي جو سوندرز حامل حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، لإصابة قوية خلال نزاله ضد بطل العالم المكسيكي ساول ألفاريز فجر الأحد في الولايات المتحدة الأميركية. 

 

The ringside view of these Canelo punches 🤯🔥#CaneloSaunders pic.twitter.com/VXIju9IsLu



ولم يتمكن سوندرز من مواصل النزال بعد الجولة التاسعة، لتلقيه إصابات قوية في الوجه، ليخسر بالضربة الفنية القاضية.

وانتشرت صورة بالأشعة السينية لجمجمة الملاكم البريطاني، على مواقع التواصل الاجتماع، تظهر حجم الضرر الذي لحق بها نتيجة ضربات "كانيلو".

 

This looks bad in English. What @MikeCoppinger is describing looks even worse in CT. https://t.co/OvntUApmtu pic.twitter.com/lt7yMUJ1ib



وكشف المروج للنزالات، جودي هيرن، عن تفاصيل إصابة بيلي جو سوندرز، موضحا أن البطل المكسيكي الملقب بـ"كانيلو" حطم وجه البريطاني باللكمة الأولى.

وأكد هيرن: "رقد بيلي جو في مستشفى دالاس، ومكث هناك طوال الليل. لديه العديد من الكسور في المنطقة المدارية للوجه، وستجرى له عملية جراحية نهار اليوم.

وانتزع ساؤول ألفاريز "كانيلو" بطل العالم للوزن المتوسط، وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO) من بيلي جو سوندرز، ملحقا به الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وحقق ساؤول ألفاريز (30 عاما) بذلك انتصاره الـ56 منها 38 بالضربة القاضية، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.

في المقابل، تجرع بيلي جو سوندرز (31 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 30 انتصارا.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-05-11
05:00 | 2021-05-11
16:00 | 2021-05-10
14:00 | 2021-05-10
11:00 | 2021-05-10
09:17 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website