الأشعة السينية تظهر جمجمة ملاكم بعد نزال على حزام بطل العالم! (فيديو وصور)

تعرض البريطاني بيلي جو سوندرز حامل حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، لإصابة قوية خلال نزاله ضد بطل العالم المكسيكي ساول ألفاريز فجر الأحد في الولايات المتحدة الأميركية.

The ringside view of these Canelo punches 🤯🔥#CaneloSaunders pic.twitter.com/VXIju9IsLu

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 10, 2021





ولم يتمكن سوندرز من مواصل النزال بعد الجولة التاسعة، لتلقيه إصابات قوية في الوجه، ليخسر بالضربة الفنية القاضية.



وانتشرت صورة بالأشعة السينية لجمجمة الملاكم البريطاني، على مواقع التواصل الاجتماع، تظهر حجم الضرر الذي لحق بها نتيجة ضربات "كانيلو".

This looks bad in English. What @MikeCoppinger is describing looks even worse in CT. https://t.co/OvntUApmtu pic.twitter.com/lt7yMUJ1ib

— Seán Fhirnuin Ui'Coinnigh (@svkenney) May 9, 2021





وكشف المروج للنزالات، جودي هيرن، عن تفاصيل إصابة بيلي جو سوندرز، موضحا أن البطل المكسيكي الملقب بـ"كانيلو" حطم وجه البريطاني باللكمة الأولى.وأكد هيرن: "رقد بيلي جو في مستشفى دالاس، ومكث هناك طوال الليل. لديه العديد من الكسور في المنطقة المدارية للوجه، وستجرى له عملية جراحية نهار اليوم.وانتزع ساؤول ألفاريز "كانيلو" بطل العالم للوزن المتوسط، وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO) من بيلي جو سوندرز، ملحقا به الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية.وحقق ساؤول ألفاريز (30 عاما) بذلك انتصاره الـ56 منها 38 بالضربة القاضية، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.في المقابل، تجرع بيلي جو سوندرز (31 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 30 انتصارا.