سائقة عربية تدخل تاريخ عالم سيارات "الفورمولا 4"

دخلت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي البالغة 21 عاماً تاريخ سباقات "فورمولا 4" الإيطالية للسيارات، بتحقيقها المركز الثالث في السباق الذي أقيم على حلبة "ميسانو" الإيطالية أمس السبت.



وأصبحت القبيسي متسابقة فريق "بيرما باور تايم" الإيطالي أول امرأة تصعد إلى منصة التتويج في سباقات "الفورمولا 4" الإيطالية لتكسر الصورة النمطية لهذا النوع من السباقات المرتبط بالرجال.

فورمولا 4 الإيطالية.. السباق الأول..

الإماراتية حمدة القبيسي تفوز بالمركز الثالث وتكتب التاريخ وتصبح أول امرأة تعتلي المنصة في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية pic.twitter.com/hCVaJrNkFz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021 إنجاز تاريخي للإماراتية حمدة القبيسي..

أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية بعد فوزها بالمركز الثالث في السباق الأول

شاهد لحظات تتويج حمدة القبيسي.. pic.twitter.com/Kedv71kjk5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021 البطلة الإماراتية حمدة القبيسي تدخل التاريخ..

أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية

شاهد أبرز لقطات السباق والتتويج pic.twitter.com/lWPHvnHa4x — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021 #ItalianF4byAbarth Race 1 Podium

Leonardo Fornaroli (@IronLynx_) won race 1 🏆

P2 🥈 to Oliver Bearman (@VARmotorsport) P3 🥉 to @HamdaalqubaisiO (@PREMA_Team) who is now the first female driver to reach the podium in the Italian F4 series 👏👏👏 pic.twitter.com/9wZ4nL6Mqo — F4 Championship (@CIFormula4) June 5, 2021