سائقة عربية تدخل تاريخ عالم سيارات "الفورمولا 4"

فورمولا 4 الإيطالية.. السباق الأول..
الإماراتية حمدة القبيسي تفوز بالمركز الثالث وتكتب التاريخ وتصبح أول امرأة تعتلي المنصة في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية pic.twitter.com/hCVaJrNkFz
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021
فورمولا 4 الإيطالية.. السباق الأول..
الإماراتية حمدة القبيسي تفوز بالمركز الثالث وتكتب التاريخ وتصبح أول امرأة تعتلي المنصة في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية pic.twitter.com/hCVaJrNkFz
إنجاز تاريخي للإماراتية حمدة القبيسي..
أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية بعد فوزها بالمركز الثالث في السباق الأول
شاهد لحظات تتويج حمدة القبيسي.. pic.twitter.com/Kedv71kjk5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021
إنجاز تاريخي للإماراتية حمدة القبيسي..
أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية بعد فوزها بالمركز الثالث في السباق الأول
شاهد لحظات تتويج حمدة القبيسي.. pic.twitter.com/Kedv71kjk5
البطلة الإماراتية حمدة القبيسي تدخل التاريخ..
أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية
شاهد أبرز لقطات السباق والتتويج pic.twitter.com/lWPHvnHa4x
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021
البطلة الإماراتية حمدة القبيسي تدخل التاريخ..
أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية
شاهد أبرز لقطات السباق والتتويج pic.twitter.com/lWPHvnHa4x
#ItalianF4byAbarth Race 1 Podium
Leonardo Fornaroli (@IronLynx_) won race 1 🏆
P2 🥈 to Oliver Bearman (@VARmotorsport) P3 🥉 to @HamdaalqubaisiO (@PREMA_Team) who is now the first female driver to reach the podium in the Italian F4 series 👏👏👏 pic.twitter.com/9wZ4nL6Mqo
— F4 Championship (@CIFormula4) June 5, 2021
#ItalianF4byAbarth Race 1 Podium
Leonardo Fornaroli (@IronLynx_) won race 1 🏆
P2 🥈 to Oliver Bearman (@VARmotorsport) P3 🥉 to @HamdaalqubaisiO (@PREMA_Team) who is now the first female driver to reach the podium in the Italian F4 series 👏👏👏 pic.twitter.com/9wZ4nL6Mqo