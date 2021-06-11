رياضة

فرنسا تحسم الجدل حول مشاركة بنزيما أمام ألمانيا.. ماذا عن غريزمان؟

Lebanon 24
11-06-2021 | 05:00
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كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن مصير نجم منتخب الديوك، كريم بنزيما، في مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ألمانيا.

 

وتوقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، مشاركة المهاجم كريم بنزيما، الذي أصيب في الركبة في مباراة ودية يوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار منتخب فرنسا بالمجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا أمام ألمانيا.

 

ويتدرب بنزيما، الذي خرج مصابا في انتصار بطل العالم 3-0 على بلغاريا، داخل القاعات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة يوم الثلاثاء في ميونيخ.

 

من جهة أخرى، بدأت الشكوك تحوم حول مشاركة نجم المنتخب أنطوان غريزمان، أمام ألمانيا، بعد إصابته في عضلة الساق.

 

وغاب غريزمان عن تدريبات المنتخب أمس الخميس، مما أثار شكوك الإعلام الفرنسي، الذي قال إنه قد يغيب عن المباراة الأولى.

 

وستواجه فرنسا أيضا المجر والبرتغال في دور المجموعات.

المصدر: سكاي نيوز
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