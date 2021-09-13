تغريم الصربي ديوكوفيتش... ما السبب؟

أكد الصحفي ميشال سامولسكي فرض غرامة بحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش وقدرها خمسة آلاف دولار على سلوكه غير الرياضي في المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة أمام الروسي دانييل ميدفيديف.

وفرضت الغرامة على ديوكوفيتش بعد كسره للمضرب عقب خسارته أمام ميدفيديف، حيث تعتبر هذه الحركة خارجة عن السلوك الرياضي.

حطم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا، حلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، في إحراز أربعة ألقاب كبيرة، والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة خلال سنة واحدة، بالفوز عليه بنتيجة 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب.