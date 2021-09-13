فوز العهد على "طرابلس الرياضي" في الدوري العام الـ62 لكرة القدم

استهل العهد بطل لبنان 7 مرات مشواره في الدوري العام الـ62 لكرة القدم، بالفوز على طرابلس الرياضي 1 - 0 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الاولى.وسجل للعهد محمد قدوح في الدقيقة 67.