رياضة

أهمّ نجوم باريس سان جيرمان ينوي تعلم اللغة العربية

Lebanon 24
13-10-2021 | 02:00
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يخطط النجم الدولي الفرنسي ومهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، لتعلم اللغة العربية، وفقاً لما ذكره تقرير صحفي فرنسي.
 
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ليكيب"، أن مبابي لديه هدف وهو إتقان عدة لغات، وقد اتقن بالفعل اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
وصرح زميل مبابي في سان جيرمان النجم ليونيل ميسي، أن مبابي يجيد تحدث اللغة الإسبانية بطلاقة.

وأكدت الصحيفة إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان يتعلم حاليا اللغة البرتغالية، ويخطط بعد ذلك لإتقان اللغة العربية.

يشار إلى أن مبابي البالغ من العمر 22 عاما، لديه أصول جزائرية، من طرف والدته فايزة العماري.

أعلن نجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تأكيد رفضه تمديد عقده مع النادي والتشبث بالمغادرة قبل نهاية عقده مع نادي العاصمة، رغبة منه في استفادة الفريق ماليا من رحيله.

ويرغب الفرنسي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الذي يرغب بالتعاقد معه محاولا ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.
المصدر: سبوتنيك
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