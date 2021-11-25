60 ألف متفرج يحضرون افتتاح بطولة كأس العرب

وأضاف "لقد تم التنسيق مع وزارة الصحة ليكون حفل الافتتاح بسعة 100%، أي 60 ألف متفرج سيتابعون المباراة بين قطر والبحرين".

جاء ذلك خلال إعلان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أمس الاثنين عن مجسم كأس العرب، وسوف تكون الكأس الجديدة من الذهب الخالص، ونُحت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.



ويتنافس على الكأس الجديدة 16 منتخبا عربيا، قُسمت إلى 4 مجموعات، ستلعب مباراياتها على 6 من ملاعب كأس العالم 2022.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أن مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والبحرين ستقام بحضور جماهيري كامل.وحسب موقع "كورة"، قال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن مباراة افتتاح البطولة ستكون بحضور جماهيري كامل.