ميسي: مبهور برونالدو

في مقابلته المطولة الأولى منذ قدومه لباريس سان جرمان الفرنسي، تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإعجاب حول غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا"، أكد ميسي أنه "معجب جدا" ببداية رونالدو مع مانشستر يونايتد، منذ عودة الأخير لناديه القديم بداية الموسم الجاري.وقال ميسي: "لقد تأقلم رونالدو الآن في مانشستر يونايتد بطريقة مثيرة للإعجاب. منذ البداية بدأ بتسجيل الأهداف الكثيرة ولم يتوقف".وتحدث ميسي باشتياق عن منافسته المباشرة مع رونالدو عندما كانا في الدوري الإسباني معا: "لقد كانت فترة جميلة بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير. ذكراها جميل جدا وستبقى في تاريخ كرة القدم".

العدو القديمكما تحدث ميسي عن "عدوه القديم"، سيرجيو راموس، الذي أصبح الآن زميله في باريس سان جرمان.ولطالما تواجه ميسي وراموس في صراعات محتدمة خلال لقاءات برشلونة وريال مدريد، مما جعل لعبهما سويا الآن أمرا مثيرا للجماهير.وقال ميسي: "لقد كان الأمر غريبا في بادئ الأمر (اللعب سويا) فقد كنا غريمين لسنوات عديدة، وخضنا العديد من الصراعات على أرض الملعب".وأضاف: "كنا دائما نكن الاحترام لبعضنا البعض حتى عندما كنا خصوما. لكن كل ذلك أصبح في الماضي، وكونه زميلي في الفريق الآن هو أمر مذهل".وأكد أنه كان يعرف راموس من خلال حديثه معه على أرض الملعب، ومن خلال مواجهاتهما العديدة في الدوري، لكنه الآن تعرف عليه بشكل شخصي أكثر.وقال ميسي: "كان لدي زملاء في الأرجنتين سبق وأن لعبوا بجانب راموس، وأخبروني عنه، والآن نحن معا في باريس وأنا رأيت بنفسي أنه شخص رائع".وبعد أعوام طويلة في برشلونة، ترك ميسي بيته القديم وانتقل لباريس سان جرمان الصيف الماضي، في صفقة مفاجئة صدمت عالم كرة القدم.