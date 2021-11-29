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رياضة
هذا موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021
Lebanon 24
29-11-2021
|
14:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.
وقال الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن البطولة ستقام خلال الفترة من 3 إلى 12 شباط 2022 .
ومن المنتظر إقامة قرعة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الاثنين في مقر "الفيفا" في زيورخ، وستحدد القرعة المباريات الثمانية التي ستلعب بين الفرق المشاركة.
وستشهد البطولة مشاركة كل من:
الجزيرة (بطل الدوري الإماراتي) - الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا) - تشيلسي (بطل دوري أبطال أوروبا) - الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا).
مونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا) - بالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس).
وكان بايرن ميونخ قد توج بلقب النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في قطر، بعد فوزه على تيغريس أونال المكسيكي في النهائي (1-0).
المصدر: روسيا اليوم
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