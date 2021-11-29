رياضة

هذا موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021

Lebanon 24
29-11-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-891490-637737853285355882.jpg
Doc-P-891490-637737853285355882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن البطولة ستقام خلال الفترة من 3 إلى 12 شباط 2022 .

ومن المنتظر إقامة قرعة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الاثنين في مقر "الفيفا" في زيورخ، وستحدد القرعة المباريات الثمانية التي ستلعب بين الفرق المشاركة.

وستشهد البطولة مشاركة كل من: 

الجزيرة (بطل الدوري الإماراتي) - الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا) - تشيلسي (بطل دوري أبطال أوروبا) - الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا).

مونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا) - بالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس).

وكان بايرن ميونخ قد توج بلقب النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في قطر، بعد فوزه على تيغريس أونال المكسيكي في النهائي (1-0).
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:15 | 2021-11-29
16:00 | 2021-11-29
12:41 | 2021-11-29
11:00 | 2021-11-29
08:00 | 2021-11-29
05:00 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website