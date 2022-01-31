رياضة

مانشستر سيتي يتعاقد مع خليفة أغويرو

Lebanon 24
31-01-2022 | 23:00
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم الاثنين، التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من نادي ريفر بليت، لمدة خمس سنوات ونصف السنة.
ويرى تكسيكي بجيريستين مدير كرة القدم في النادي، أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع لاعب لديه إمكانات كبيرة.
وقال بيجيريستين: "جوليان لاعب تابعناه لفترة من الوقت، إنه قادر على العمل في عدد من الأدوار الهجومية، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه أحد أفضل اللاعبين المهاجمين الشباب في أمريكا الجنوبية".
وأضاف قائلا: "أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في إحضاره إلى مانشستر سيتي. أعتقد حقا أننا نستطيع أن نوفر له الظروف المناسبة لأن يصبح لاعبا كبيرا".
وظهر ألفاريز، البالغ من العمر 22 عاما، لأول مرة مع فريق ريفر بلايت في تشرين الأول عام 2018، وقد اكتسب شهرة كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في الأرجنتين.
وسجل المهاجم الشاب 36 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 96 مباراة مع ريفر بليت، وتوج معه بلقب بطل الدوري الأرجنتيني.
وخاض ألفاريز خمس مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وارتدى قميص "التانغو" لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة تصفيات كأس العالم ضد تشيلي في حزيران من العام الماضي، بعدما دخل كبديل لأنخيل دي ماريا بعد ساعة من بداية المباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بكأس كوبا أميركا في تموز الماضي.
وسيبقى ألفاريز مع ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى تموز من عام 2022، على الأقل.
ومن المعروف أن ألفاريز شديد الإعجاب بمواطنه سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي، برصيد 260 هدفا سجلها خلال 390 مباراة بقميص السيتي، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" 5 مرات.
يذكر أن سيرخيو أغويرو (33 عاما)، انتقل إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه تعرض في شهر كانون الأول الماضي، لوعكة صحية خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بالليغا، ونقل على إثرها للمستشفى، وتبين وجود مشاكل متعلقة بضربات القلب، مما اضطر للإعلان عن اعتزاله.
المصدر: روسيا اليوم
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